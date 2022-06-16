شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جديدة تضرب الدراويش .. غياب "بن خماسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور مجدي باز، رئيس الجهاز الطبي للإسماعيلي، إن الجزائري محمد بن خماسة تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية على هامش التدريبات الأخيرة لفريقه استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري العام.

وأضاف : ” أن اللاعب سيغيب عن اللقاء المقبل وهناك محاولات طبية لتجهيزه قبل مباراتي غزل المحلة بمسابقة الدوري العام وكأس رابطة الأندية المحترفة والمقرر إقامتهما يومي 28 يونيه الجاري و3 يوليو المقبل “.

ويستضيف الدراويش، أولاد ذئاب الجبل غدًا الجمعه فى تمام الساعة السابعة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الجولة الـ 22 من عمر المسابقة المحلية.

وأنضم اللاعب الجزائري إلى قائمة الغائبين عن هذه المباراة وهم عماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا وحسن ياسين لتعرضهم لإصابات مختلفة.