شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني رداً على رسالة أفشة: كان من الشرف لي العمل مع لاعب موهوب مثلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على رسالة محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر، والذي ودع من خلالها مدرب المارد الأحمر بعد رحيله بشكل رسمي عن تدريب الفريق.

وكتب موسيماني عبر حسابه على انستجرام: شكراَ جزيلاً لك يا أفشة، كان من الشرف لي العمل مع لاعب موهوب مثلك.

وكان أفشة قد بعث برسالة شكر ووداع للجنوب أفريقي قائلاً: شكرا بيتسو موسيماني على كل النجاحات التي حققناها معا وعلى كل النصائح التي أعطيتها لي أتمنى لك مزيدا من النجاح.

ويدخل فريق الأهلى معسكرا مغلقا، غدا الجمعة، قبل موعد القمة بـ48 ساعة من أجل تحضير لاعبيه جيدا لديربى القاهرة، التى يسعى خلالها الفريق الأحمر لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى، من أجل إحكام قبضته على صدارة المسابقة والتى يتربع على قمتها غريمه الزمالك برصيد 44 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلى الذى يتبقى له 4 مباريات مؤجلة.

ويرغب الأهلى فى تحقيق الفوز بقمة الدورى يوم الأحد المقبل والفوز بباقى مؤجلاته، من أجل الابتعاد بصدارة المسابقة التى يسعى لاستعادة لقبها والغائب عن القلعة الحمراء فى الموسم الماضى، وهو ما دفع الجهاز الفنى لدخول معسكر طويل قبل القمة بـ48 ساعة.

وفرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى حظرا إعلاميا على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المصيرية فى مشوار المارد الأحمر نحو استعادة لقب الدورى، الذى توج به الفارس الأبيض بالموسم الأخير، حيث طالب عبد الحفيظ لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور موقعة مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء.