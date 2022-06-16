شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شارك المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، في التدريبات الجماعية اليوم الخميس التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء ، استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز.

وانتهى اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية ، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال ودية المصرية للاتصالات ، وهي عبارة عن كدمة في القدم .

وقام الجهاز الطبي للفريق بعمل اختبار طبي للاعب قبل انطلاق المران ، وتأكد من جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي .

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري المؤجلة من الجولة 20 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك المواجهة المقبلة وهو على قمة المسابقة المحلية برصيد 44 نقطة، فيما يأتي المنافس في المركز الثالث برصيد 37 نقطة