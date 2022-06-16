شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة إيهاب جلال الأبرز.. قرارات اتحاد الكرة فى مؤتمر اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرارات مهمة أصدرها مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى، أبرزها توجيه الشكر لإيهاب جلال المدير الفنى للمتتخب، وقال حازم إمام عضو مجلس الاتحاد، إن مجلس الإدارة قرر عقب اجتماع اليوم، الخميس، تعيين مدرب أجني للمنتخب الوطني، سيتم الإعلان عنه لاحقاًُ خلفا لإيهاب جلال.

قرارات اتحاد الكرة فى مؤتمر اليوم

وأعلن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن نية الاتحاد لتعيين مدير فني أجنبي لقيادة المنتخب الوطني في الفترة المقبلة خلفاً لإيهاب جلال، وأكد حازم إمام أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على اسم المدرب الجديد للفراعنة.





أبرز قرارات اتحاد الكرة:توجيه الشكر لإيهاب جلال مدرب المنتخب

تعيين مدير فنى أجنبى سيُعلن عنه لاحقا

لم يتم الاستقرار على اسم المدرب الجديد حتى الآن

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