شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية للمثلوثي وحازم وعبد الغني وفتوح واوباما على هامش تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدي حمزة المثلوثي وحازم إمام ثنائي الزمالك ، المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص بهما ، والموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي للفريق لتجهيزهما للفترة المقبلة.

وقام حازم والمثلوثي بأداء تدريبات تأهيلية مختلفة ، داخل ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تحت قيادة أعضاء الجهاز الطبي للفريق .

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على متابعة الفقرة التأهيلية الخاصة بالثنائي ، ونقل لهما بعض التعليمات لتنفيذها.

في الوقت لاذى خاض فيه محمد عبد الغني مدافع الفريق الأبيض فقرة تأهيلية خاصة بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي على هامش تدريب اليوم الخميس ، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق ، في ظل معاناته من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال مباراة الداخلية الأخيرة في كأس مصر.

وقام الجهاز الطبي للفريق باصطحاب بعض الأدوات الرياضية من صالة الجيمانيزيوم ، وقام اللاعب باستخدامها لأداء تدريبات تأهيلية خاصة ، بجانب الجري الخفيف، وتدريبات علاجية أخرى.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على الإشراف بنفسه على الفقرة التأهيلية لمحمد عبدالغني داخل ملعب عبد اللطيف أبورجيلة ، في ظل السعي لتجهيز اللاعب بالشكل الامثل استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا فقرة تدريبات تأهيلية خاصة ليوسف إبراهيم "أوباما " لاعب الفريق ، على هامش تدريبات اليوم الخميس حيث خاض يوسف أوباما فقرة جري بطول الملعب ، وفقرات تأهيلية أخرى مع زملائه.

كما واصل أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، البرنامج التأهيلي الموضوع له، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات، عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وأدي اللاعب تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش تدريب اليوم الخميس، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا .

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل، و المؤجلة من الجولةالـ 20 لمسابقة الدوري الممتاز.