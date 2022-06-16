شكرا لقرائتكم خبر عن 270 دقيقة.. عمر ولاية إيهاب جلال مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر ولاية إيهاب جلال مع المنتخب من أقصر الولايات الفنية للمدربين في قيادة الفراعنة، بعدما رحل عقب 3 مباريات فقط خاضها على مقعد المدير الفني.

رحلة جلال في القيادة الفنية للمنتخب توقفت عند 270 دقيقة هي عمر المباريات الثلاثة التي أدارها أمام كلا من غينيا وإثيوبيا وكوريا الجنوبية.

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي الشكر إلى إيهاب جلال المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني، وشدد حازم إمام في تصريحاته بعد اجتماع مجلس الإدارة على توجيه الشكر لإيهاب جلال والتفاوض مع مدير فني أجنبي.

قاد إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر «الفراعنة» في 3 مواجهات، فاز في لقاء، وخسر في اثنين، سجل هدفين، وتلقت شباكه 6 أهداف، جاءت على النحو التالي:

مباريات: 3

فوز: 1

خسارة: 2

مباريات ودية: 1

مباريات رسمية: 2

سجل: 2

استقبل: 6