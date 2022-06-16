شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لأحمد رفعت على هامش مران فيوتشر لتحديد حجم إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد رفعت صانع ألعاب فيوتشر، لاختبار طبي على هامش مران الفريق استعداداً لمواجهة إنبي في الدوري العام، وذلك لتحديد حجم إصابته وموقفه من المشاركة مع فيوتشر.

وكان أحمد رفعت قد تعرض لإصابة خلال مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية، التي أقيمت الثلاثاء الماضي باستاد سول، وانتهت بهزيمة الفراعنة بنتيجة 4/1، حيث خرج رفعت مصاباً في الشوط الثاني ولم يستكمل اللقاء.

ووضع علي ماهر برنامجا خاصا لتجهيز اللاعبين الدوليين لمباراة إنبي، وذلك بعد مشاركتهم مع المنتخب في الفترة الماضية، مثل أحمد عاطف وعمر كمال عبد الواحد.

ويستعد فيوتشر لمواجهة إنبى يوم السبت الموافق 18 يونيو، حيث تقام المباراة على ملعب بتروسبورت، ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 36 نقطة، حصدها بعد خوض 21 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر في 10 مباريات وتعادلوا في 6 لقاءات وتلقوا الهزيمة في 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفاً.

من ناحية أخرى، فعل مسئولو فيوتشر بند شراء ثنائي وادى دجلة المعار محمد رضا "بوبو" وأحمد عاطف، وكان فيوتشر قد استعار ثنائي دجلة فى بداية الموسم الجاري مع بند بأحقية الشراء مقابل دفع 18 مليون جنيه لكل لاعب.