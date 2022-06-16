شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام عن تولي حسام حسن تدريب المنتخب: لم نفكر فى مدرب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخراً عن عودة حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، إلى حسابات الجبلاية لتعيينه مديراً فنياً للمنتخب خلفاً لإيهاب جلال الذي تمت إقالته.

وقال حازم إمام على هامش المؤتمر الصحفي المقام حالياً باتحاد الكرة، للإعلان عن قرارات مجلس الإدارة: حسام حسن الآن مدرب لفريق المصري، ونفكر في مدرب أجنبي وليس وطني.

أضاف متحدثاً عن الالتزام بمنح إيهاب جلال كافة حقوقه بعد إقالته: إيهاب جلال في الآخر مدرب مصري وكل ما كان في الاتفاق بيننا وبينه سيتم تنفيذه، وله كل الاحترام.

واصل: بعد المباراتين الأخيريتين قلنا أننا مش هنستخسر حاجة في المنتخب والموضوع مش موضوع فلوس، وممكن يبقى معانا فلوس ونجيب مدرب مصري عادي.