شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يخضع لفحوصات طبية على هامش تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة ، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض ، التي إقيمت اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

يأتي ذلك في ظل معاناة اللاعب من إصابة في أنكل القدم تعرض لها خلال التواجد مع منتخب مصر قبل ودية كوريا الجنوبية الأخيرة.

وأدى اللاعب فقرة تأهيلية داخل ملعب عبداللطيف أبورجيلة ، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق ، ولم يشارك في التدريبات الجماعية مع زملائه.

ومن المقرر أن يجري محمود علاء أشعة خلال الساعات القليلة المقبلة للاطمئنان على حجم إصابته، وتحديد البرنامج التأهيلي والعلاجي له .

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل، و المؤجلة من الجولةالـ 20 لمسابقة الدوري الممتاز.