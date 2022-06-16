شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يهزم منتخب القسم الثالث 2/1 استعداداً لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق إيسترن كومباني بهدفين لهدف على فريق منتخب القسم الثالث في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم ،الخميس، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة بيراميدز ، حيث انتهى اللقاء بفوز فريق إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف.

افتتح يوسف رمضان أهداف المباراة في الدقيقة 6، ثم جاء هدف التعادل من لاعب منتخب القسم الثالث "جدو" في الدقيقة 46، قبل أن يُسجل "أحمد حمدين" الهدف الثاني لإيسترن كومباني في الدقيقة 96 من عمر اللقاء.

وأشرك علاء عبد العال المدير الفني لفريق ايسترن كومباني 16 لاعباً للتأكيد جاهزيتهم الفنية والبدنية، وعلى هامش المباراة خاض اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأهلي بالأمس تدريبات استشفائية.

ويستعد إيسترن كومباني لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في 22 يونيو الجاري والتى يتطلع فيها لتقديم عرض قوي بعد الخسارة القاسية من الأهلي أمس 1/4 في اللقاء المؤجل من الجولة 14 لبطولة الدوري المصري.