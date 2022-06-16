شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة خليل: الكرة المصرية تنهار وهذه ليست مرحلة جمال علام الأمور كبيرة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أسامة خليل نجم النادي الاسماعيلي السابق، أن قرارات اتحاد الكرة بإقالة إيهاب جلال وتعيين مدرب أجنبي، ليس حلاً لتراجع مستوى الكرة المصرية.

وقال أسامة خليل في تصريحات لبرنامج "أخبار أون تايم" عبر شاشة أون تايم سبورت 2: مشهد الكرة المصرية يحزن، الناس كانت منتظرة الإجابة السليمة الصحيحة وهي استقالة الجبلاية، ماذا سيفرق معي في وجود مدرب أجنبي أو غير أجنبي، الفارق هو طريقة إدارة الكرة المصرية، بدليل أن محمد صلاح عندما توافرت له الروف الجيدة أصبح من أفضل لاعبي العالم، هذا دليل على أن لدينا خامة فنية جيدة.

أضاف: الاتحاد الجزائري قدم استقالته للجماهير، هؤلاء أشخاص يفكرون في الصالح العام، وأنا حزين على حازم إمام الذي لعب في أوروبا، أن يخرج للحديث عن أفكار ليس لها معنى.

واختتم: الكرة المصرية تنهار وتحتاج إلى قوة وشخصيات قوية، جمال علام صديقي ولكن المرحلة الحالية ليست مرحلته، كبيرة عليه وهو يعلم أن الموضوع ليس سهلاً، وكان يجب أن يخرج ليواجه الجماهير ولا يتراجع خلف حازم إمام.