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أبو جبل يخوض تدريبات تأهيلية في "الجيم"..وفيريرا يجتمع بـ"زيزو " والونش

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القاهرة - سامية سيد - خاض محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي،  على هامش التدريبات اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، محمد أبو جبل راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية ، مع الاكتفاء فقط بأداء تدريبات تأهيلية داخل الجيم.

في الوقت الذى شارك فيه  أحمد سيد "زيزو" ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، في التدريبات الجماعية  التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء ، استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز.

وأدى "زيزو" و "الونش " التدريبات التأهيلية والفنية بشكل طبيعي ، مع زملائهما بالفريق ، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصلا عليها بالأمس ، عقب العودة من المشاركة مع منتخب مصر ضمن الأجندة الدولية .

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق وأسامة نبيه المدرب العام على الاجتماع بزيزو والونش للاطمئنان عليهما عقب العودة من المشاركة مع منتخب مصر ، ومنحهما  بعض التعليمات الفنية لهما لتنفيذها.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل، و المؤجلة من الجولة 20 من مسابقة الدوري الممتاز.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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