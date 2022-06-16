شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: فينجادا اتظلم في إقالته ونعتذر عن أخطائنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن فينجادا المدير الفني السابق لاتحاد الكرة، لم يحصل على الفرصة الكاملة في أداء وظيفته وتعرض للظلم في إقالته.

وقال حازم إمام في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بمقر الجبلاية: فينجادا جاء في وقت صعب وكان يسير بشكل جيد لكن لم يحصل على فرصته، كان هناك تحفز ضده فتمت إقالته، وهو عمل شغل وبرامج فعلاً.

أضاف: نحاول الإصلاح والتعلم من الأخطاء وأعتذر للجماهير عن تلك الأخطاء، لدينا مشكلة كبيرة جداً لأننا نرى أنفسنا قليلين وهذا غير صحيح، الأهلي وصل نهائي أفريقيا 3 مرات والزمالك مرة في أخر 3 مواسم والمنتخب وصل نهائي أمم أفريقيا، وبيراميدز وصل نهائي الكونفدرالية.

واصل: أصدقائي في شمال وجنوب أفريقيا عندما يتحدثون معي دائماً يعتبرون أننا مثل أعلى، ومصر لديها كوادر كثيرة رائعة، منتخب الجزائر مثلاً كبير جداً ومع ذلك طلع من الدور الأول لأمم أفريقيا ومن كأس العالم ومع ذلك تمسكوا بالمدرب، هل كان هذا ممكن أن يحدث معنا لو خرجنا من مجموعات أمم أفريقيا.

واختتم: لا يجب أن نعمم الفساد ونقول أن كل شئ سئ، لا يجب أن نقول كل المنظومة فاسدة، نحن أكثر بلد في أفريقيا تتويجاً بالبطولات سواء في المنتخب أو الأندية.