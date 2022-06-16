الدوري الانجليزي الممتاز يبدأ موسم 2022-2023 مطلع أغسطس المقبل

المنامة - ياسر ابراهيم - تستعد الأندية المنافسة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، (البريميير ليغ)، لانطلاق الموسم الجديد، في الخامس من شهر أغسطس المقبل.

ويحل حامل اللقب مانشستر سيتي ضيفا في الجولة الأولى، على وست هام يونايتد، في ملعبه غربي لندن.

وستتوقف المنافسات في منتصف الموسم بسبب بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر.

ويستمر التوقف من 13 نوفمبر / تشرين الثاني، إلى 26 ديسمبر / كانون أول، خلال فترة لعب مباريات كأس العالم.

وضمن مباريات الجولة الأولى، يستضيف كريستال بالاس، على ملعبه، جنوب شرقي لندن، فريق أرسنال، بينما يحل ليفربول ضيفا على نادي فولهام.

أما نوتينغام فورست العائد إلى البطولة، للمرة الأولى منذ موسم 1999، فيحل ضيفا على نيوكاسل.

وسوف يبدأ كأس العالم، في 21 نوفمبر / تشرين الثاني، ويستمر حتى المباراة النهائية، المقررة يوم 18 ديسمبر / كانون أول، لكن توقف البريميير ليغ سيستمر أسبوعا إضافيا.

وحسب جدول المباريات لن تكون هناك أي مباراة بين الفرق الست الكبرى في البطولة، خلال الأسبوع الذي يسبق توقف كأس العالم، بناء على طلب رابطة الأندية.

وتم اتخاذ التدابير اللازمة، لإفساح الوقت الكافي، أمام الفرق، خلال الجولات الاحتفالية الثلاث في وسط الموسم، للحصول على الراحة الكافية، والتعافي، بما في ذلك مالايقل عن 48 ساعة بين أي مباراتين لكل فريق.

وتجرى الجولات الثلاث على ثلاث مراحل في ديسمبر / كانون الأول، الاولى بين 26 و 27 ، ثم 29 و30، وأخيرا جولة بداية العام الجديد، بين 2 و5 يناير / كانون الثاني 2023.

وبسبب كأس العالم يبدأ الموسم الجديد، قبل أسبوع كامل من موعده المعتاد، وينتهي حسب المخطط متأخرا بأسبوع، أيضا.

وحسب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، يجب توقف المسابقات المحلية، والتحاق اللاعبين الدوليين بمنتخبات بلادهم، في الرابع عشر من نوفمبر / تشرين الثاني، استعدادا لكأس العالم.

وهو ما يعني أن عطلة منتصف الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز، ستستمر 6 أسابيع.

وكان مانشستر سيتي قد توج ببطولة الموسم الماضي، بعد نهاية الأسبوع الأخير بالبطولة، بشكل درامي، حيث حقق الفوز على أستون فيلا بعدما كان متأخرا بهدفين مقابل لا شيء، بينما كان ليفربول على أعتاب الفوز بالبطولة، لكن عودة مانشستر سيتي بسرعة في المباراة، والفوز بها حسم اللقب لصالحه.

وضم مانشستر سيتي إيرفينغ هالاند، قادما من بروسيا دورتموند، مقابل أكثر من 51 مليون جنيه استرليني.

أما ليفربول الذي أنهي الموسم في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة، فيستضيف مانشستر سيتي في 15 أكتوبر / تشرين أول، بينما يحل ضيفا على السيتي، في ملعب الاتحاد، أول أبريل / نيسان.



(بي بي سي)