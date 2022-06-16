الامارات | رسمياً.. إقالة مدرب منتخب مصر إيهاب جلال

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. إقالة مدرب منتخب مصر إيهاب جلال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس رسميا الاستغناء عن خدمات إيهاب جلال مدرب المنتخب الوطني بعد ثلاث مباريات فقط في منصبه.

وقال حازم إمام العضو البارز بالاتحاد "قررنا توجيه الشكر لإيهاب جلال ونتمنى له التوفيق بعد الفترة الماضية.

"التوجه القادم التعاقد مع مدير فني أجنبي وهناك الكثير من المدربين الذين يرغبون في تولي مهمة تدريب المنتخب".

وأضاف إمام أنه سيتم تعيين مدرب أجنبي للمنتخب الأولمبي وكذلك التعاقد مع مدير فني أجنبي لاتحاد كرة القدم لتطوير اللعبة في البلاد.

وكان الاتحاد المصري تعاقد مع جلال مدرب بيراميدز السابق لقيادة المنتخب الوطني في أبريل نيسان الماضي خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وسبق لجلال تدريب الزمالك والإسماعيلي ومصر للمقاصة ضمن عدة أندية مصرية، واشتهر بتقديم كرة هجومية، لكنه لم يحرز أي لقب.

واستهلت مصر مشوارها مع المدرب جلال، الذي تولى المسؤولية وسط انقسام كبير حول تعيينه، بالفوز 1-صفر على ضيفتها غينيا في افتتاح مشوار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وبعدها تجرعت مصر هزيمة محرجة 2-صفر أمام إثيوبيا في مالاوي في الجولة الثانية من التصفيات.

وخسرت مصر 4-1 وديا أمام كوريا الجنوبية في مباراة جلال الثالثة.

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