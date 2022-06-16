الامارات | المهر "سيكريت ستيت" يهدي "غودولفين" لقباً مهماً في "رويال آسكوت"

شكرا لقرائتكم خبر عن المهر "سيكريت ستيت" يهدي "غودولفين" لقباً مهماً في "رويال آسكوت" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج المهر "سيكريت ستيت" بشعار "غودولفين" وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بطلاً في سباق "كينغ جورج الخامس ستيكس" لخيول الثلاثة سنوات لفئة "هانديكاب" الذي جرى اليوم لمسافة 2400 متر عشبي، وأقيم في ثاني أشواط اليوم الثالث من مهرجان "رويال آسكوت" الملكي البريطاني العريق الذي استهل الثلاثاء الماضي في نسخته الـ 311، ويسدل الستار عنه بعد غدٍ السبت.

وأهدى "سيكريت ستيت" فريق "غودولفين" العالمي، انتصاره الثالث في مهرجان العام الحالي، بعد انتصاري "كوريباس" و"دبي فيوتشر" في اليوم الافتتاحي بلقبي "سانت جيمس بالاس ستيكس" لخيول "جروب1" و"ولفرتون ستيكس" لخيول "ليستد"، كما عزز "سيكريت ستيت" انتصارات خيول الدولة في مهرجان 2022 إلى أربعة ألقاب، بعد أن توج المهر غير المهزوم "بعيد" بشعار "شادويل" بلقب أولى أشواط المهرجان "كوين آن ستيكس" لخيول "جروب1".

ونجح الفارس وليام بيوك في قيادة "سيكريت ستيت" للبقاء على مقربة من كوكبة الصدارة خلال المراحل الأولى من الشوط، قبل إطلاق العنان له في 400 متر الأخيرة، والقبض على الصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقتين و32 ثانية و43 جزء من الثانية، بفارق "الرأس القصير" عن صاحب المركز الثاني المهر الإيرلندي "دوفيل ليجيند" بإشراف المدرب جيمس فيرغسون وقيادة الفارس دانيال موسكوت، فيما ذهب المركز الثالث للمهر "إصرار" بشعار "شادويل" وإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن وقيادة الفارس جيم كراولي.

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