أول قرارات اتحاد الكرة.. إقالة «إيهاب جلال»

الشارقة - اميمة ياسر - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه الحالي علي توجيه الشكر الي الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال، مع البحث عن مدير فني أجنبي .

ويعقد حاليا مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام إجتماعا في حضور جميع اعضاء المجلس ، وذلك قبل الاعلان عن عدة قرارات في مؤتمر صحفي بعد قليل.

وانتهت الجلسة التي عقدها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، والتي استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات لمناقشة العديد من الملفات الشائكة التي طفحت علي سطح الكرة المصرية خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة عن عدة قرارات هامة خلال مؤتمر صحفي بعد قليل ، فضلا عن إعلان وزارة الشباب والرياضة نتيجة التحقيقات التي أجرتها لجنة التفتيش بشأن ملف اختفاء خطاب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا وبعض الملفات الأخري