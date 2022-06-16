شكرا لقرائتكم خبر عن اللاعبون الدوليون ينتظمون فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم لاعبو الزمالك الدوليين "محمود حمدي الونش"، وأحمد سيد "زيزو" ، ومحمود علاء ، ومحمد أبو جبل ، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء .

جاء ذلك عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الدوليون بالأمس من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني خلال الأجندة الدولية .

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري المؤجلة من الجولة 20 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك المواجهة المقبلة وهو على قمة المسابقة المحلية برصيد 44 نقطة، فيما يأتي المنافس في المركز الثالث برصيد 37 نقطة