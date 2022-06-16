شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام لاعبو الأهلي الدوليين فى التدريبات الجماعية استعدادا للقمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الأهلي اليوم الخميس مشاركة اللاعبين الدوليين بعد انتهاء مشاركتهم رفقة منتخب مصر في المعسكر الأخير بالأجندة الدولية، حيث تواجد في المران كلا من ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وأيمن أشرف وبيرسي تاو.

وبدأ الأهلي استعدادا لمباراة القمة ضد الزمالك يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري، حيث واصل الفريق الأحمر تدريباته الجماعية بدون راحة عقب الفوز على ايسترن كومباني برباعية أمس الأربعاء.

وشارك حمدي فتحي، لاعب الأهلي، اليوم في التدريبات ‏الجماعية للفريق التي أقيمت على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة الزمالك التي تقام مساء الأحد ‏المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وشارك حمدي فتحي في مران اليوم بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته ‏مع المنتخب الوطني، وانتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي تحت إشراف ‏الجهاز الطبي بالنادي.‏

وواصل الأهلي تدريباته اليوم بدون راحة استعدادا للقاء الزمالك المقرر له مساء يوم الأحد ‏المقبل على استاد الأهلي ‏we‏ السلام بطولة الدوري الممتاز، بعد خوض مباراة إيسترن كومباني أمس.‏

وكان الأهلي قد فاز على إيسترن كومباني بأربعة أهدف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت‏ على استاد الأهلي ‏we‏ السلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر في بطولة ‏الدوري الممتاز، وعقب المباراة قال سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني: «أشكر ‏اللاعبين على ما قدموه من روح وأداء خلال مباراة إيسترن كومباني، وتأكيدهم على شخصية ‏الأهلي في الملعب، وتركيزهم الكبير في المباراة.



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مران الاهلي (2)



مران الاهلي (3)



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