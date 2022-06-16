شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: إيهاب جلال تعرض للظلم مع منتخب مصر وكنت أتمنى استمراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن إيهاب جلال تعرض للظلم خلال الفترة القصيرة التي فيها قيادة المنتخب الوطنى مؤكدا أنه يعتذر له.

أضاف إمام خلال مؤتمر اتحاد الكرة المنعقد حاليا:" إيهاب جلال لو استمر لن يعمل بأريحية وهل رأيتم مدير فنى أجنبي حدث معه مثلما حدث مع إيهاب جلال وكلنا رأينا الضغوط على اتحاد الكرة".

واشار إلى انه كان يرغب في استمرار ايهبا جلال في منصبه كمدير فني للمنتخب .

وكان اتحاد الكرة، قد عقد جلسة يوم السبت الماضي تم خلاله مناقشة ملابسات وأحداث مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والتداعيات الخاصة بالهزيمة، وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الاجتماع ما يلى:-

مد الجلسة ليوم الخميس عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام كوريا الجنوبية الودية ، والتى كان يجب إقامتها نظرًا للتعاقد المبرم بين الاتحاد المصري واتحاد كوريا الجنوبية، وما ترتب عليها من التزامات لائحية و تعاقدية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا .