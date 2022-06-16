شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول مشاركة " مابولولو" أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقى الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى تحت قياده مديره الفنى عماد النحاس صدمة عقب شكوى هداف الفريق مابولولو من شد فى الأمامية، ليخرج اللاعب من التدريب ومنحه راحة وعرضه على الجهاز الطبى للكشف عليه.

وطالب النحاس بعرض اللاعب على الاشعة للاطمئنان عليه وتحديد اصابته ومن المنتظر حسم مشاركته في مباراة المقاصة القادمة خلال ساعات .

ويخشى الجهاز الفنى المخاطره واستمراراه فى التدريبات لضمان علاجه وعدم تفاقم الإصابة ومن المنتظر خروج اللاعب من قائمة مباراة المقاصه ودخول بنجامين بواتينج بديل له.