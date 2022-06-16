شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يعلن الاستعانة بخبير أجنبي للحكام في الموسم المقبل.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري تطوير منظومة الحكام من خلال الاستعانة بخبير أجنبي للحكام في الموسم المقبل، وأوضح حازم إمام خلال مؤتمر صحفي يُعقد الآن في مقر اتحاد الكرة المصري بعد اجتماع مجلس الجبلاية أن الاتحاد يعمل على تطوير اللعبة من خلال عدة قرارات منها تطوير مستوى الحُكام، بجانب تفعيل وتطوير دوري الأكاديميات بهدف التنقيب عن المواهب الصاعدة التي تُفيد الكرة المصرية مُستقبلاً.

وكان حازم أمام قد أعلن توجيه الشكر لإيهاب جلال المدير الفني للمنتتخب الوطني ، موضحاً أن الإتحاد يتعاقد مع مدير فني أجنبي للفراعنة بجانب مدرب أجنبي للمنتخب الأولمبي فضلاً عن مدير فني أجنبي لأتحاد الكرة من أجل وضع خطط لتطوير الكرة المصرية.