شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفحص متولى بعد إصابته لتحديد موقفه من القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود متولي لاعب الأهلي لفحص طبي على هامش مران الفريق الأحمر الجماعي، لتحديد حجم الإصابة بعد شكوى اللاعب من إصابة عضلية خلال مشاركته في مباراة ايسترن كومباني أمس الأربعاء والذي انتهى بفوز الفريق الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويحسم الفحص الطبي موقف متولي من الانتظام في التدريبات الجماعية أو الخضوع لبرنامج علاجي لحين التعافي من الإصابة، وكذلك تحديد موقفه من اللحاق بمباراة القمة ضد الزمالك يوم الأحد المقبل.

ويدخل فريق الأهلى معسكرا مغلقا، غدا الجمعة، قبل موعد القمة بـ48 ساعة من أجل تحضير لاعبيه جيدا لديربى القاهرة، التى يسعى خلالها الفريق الأحمر لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى، من أجل إحكام قبضته على صدارة المسابقة والتى يتربع على قمتها غريمه الزمالك برصيد 44 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلى الذى يتبقى له 4 مباريات مؤجلة.

ويرغب الأهلى فى تحقيق الفوز بقمة الدورى يوم الأحد المقبل والفوز بباقى مؤجلاته، من أجل الابتعاد بصدارة المسابقة التى يسعى لاستعادة لقبها والغائب عن القلعة الحمراء فى الموسم الماضى، وهو ما دفع الجهاز الفنى لدخول معسكر طويل قبل القمة بـ48 ساعة.