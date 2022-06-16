شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: كيروش ضمن المرشحين لتدريب المنتخب.. ولم نصدر قرارا ضد العطار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخراً بخصوص دخوله في مفاوضات مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، من أجل العودة إلى قيادة المنتخب مجدداً.

وقال حازم إمام على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الجبلاية للكشف عن قرارات اجتماع مجلس اتحاد الكرة: أحترم كيروش وبحبه جداً عمل شغل كبير، وكل الاحترام له، لم أتحدث معه على المستوى الشخصي منذ رحيله، ولكن نتحدث عن كثير من الأسماء في الفترة المقبلة، منهم كيروش وغيره من الأسماء.

أضاف: لم يصدر أي قرار ضد وليد العطار حتى الآن، وننتظر تقرير لجنة الوزارة وليس لدينا أي أزمة في تنفيذ أي قرار على المخطئ.

و أعلن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن نية الاتحاد لتعيين مدير فني أجنبي لقيادة المنتخب الوطني في الفترة المقبلة خلفاً لإيهاب جلال، والذي تمت إقالته بعد اجتماع مجلس الجبلاية اليوم.

وأكد حازم إمام أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على اسم المدرب الجديد للفراعنة.

كما أكد حازم إمام إمام أن الاتحاد استقر أيضاً على تعيين مدير فني أجنبي للاتحاد، وكذلك للمنتخب الأولمبي.