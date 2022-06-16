شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يفاضل بين فتوح وعبد الشافى لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل الاستعدادات داخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، لمواجهة القمة امام الأهلي والمقرر لها الاحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدورى ، حيث يسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا لتحقيق الفوز في المواجهة المقبلة للاقتراب أكثر من لقب الدورى للموسم الثاني علي التوالي.

ويفاضل فيريرا في الوقت الحالي بين الثنائي احمد فتوح ومحمد عبد الشافي لاختيار أحدهما في مركز الظهير الأيسر في التشكيل الأساسي للمباراة ، وذلك تعافي فتوح من فيروس كورونا وخوضه تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم خلال الأيام الماضية ، ويخضع حاليا لتدريبات تأهيلية خاصة قبل الانتظام في المران الجماعي ، في الوقت الذي يشهد تألق محمد عبد الشافي وقيادته للفريق في الفوز علي الداخلية في كأس مصر.

فيما يخضع كل من حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق لبرنامج تأهيل مكثف املا في لحاقه بمباراة القمة ، في ظل إصابة حازم امام وخوضه برنامج تأهيل أيضا بعد اصابته في ودية الاتصالات، مما يضع فيريرا في ازمة قبل مواجهة القمة.

من ناحية اخري أكدت تقارير مغربية، على تراجع نادي الاتفاق السعودي عن فكرة التعاقد مع أشرف بنشرقي نجم الزمالك بعد إنتهاء عقده مع القلعة البيضاء نهاية الموسم الجاري.

وحسبما نشر موقع "le360"سبورت، إن مسئولي الاتفاق السعودي، تراجعوا عن فكرة ضم بن شرقي نجم الزمالك، بسبب مطالبه المالية المبالغ فيها.

وأضاف، إن الفرنسي باتريس كاريترون مدرب الاتفاق السعودي والزمالك السابق، طالب إدارة ناديه بضرورة ضم بنشرقي لكن أفسدت مطالبه المالية إتمام الصفقة.

جدير بالذكر أن المغربي أشرف بنشرقي البالغ من العمر 27 عاما، إنضم إلي صفوف الزمالك قادما من الهلال السعودي عام 2019 وحصل على 3 ألقاب مع حامل لقب الدوري المصري.

شارك بن شرقي مع الزمالك، في 24 مباراة بكافة المسابقات خلال الموسم الجاري، وسجل 7 أهداف وصنع 6 بجميع المسابقات.

ولم يتوصل النجم المغربي بن شرقي إلي إتفاق على تجديد عقده مع الزمالك حتي الأن.