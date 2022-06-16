شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب ..إيمان الجمال مدربة السلاح: هوايتى القراءة و نجمى المفصل عمر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، نجمة اليوم فى برة الملعب هى إيمان الجمال مدربة سلاح الشيش.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

القراءة .

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

مكرونة بصوص أبيض و فراخ .

من نجمك المفضل؟

عمر الشريف .

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب.

لو لم تكوني لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

معلقة رياضية مثل ألى دكتور عبد النبى إسماعيل الجمال معلق التنس .

لما تتعاكسى فى الشارع.. إيه بيكون رد فعلك؟

لأ مش بستخدم العنف .

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

إيمى سمير غانم .

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.