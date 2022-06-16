شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن توجيه الشكر لإيهاب جلال والبديل أجنبي (بث مباشر) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة أتحاد الكرة المصري الشكر لأيهاب جلال المدير الفني للمتتخب ، وقال حازم أمام عضو مجلس الاتحاد أن مجلس الإدارة قرر عقب اجتماع اليوم، الخميس، تعيين مدرب أجني للمنتخب الوطني، سيتم الإعلان عنه لاحقاًُ بعد إقالة إيهاب جلال.

كما أعلن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن نية الاتحاد لتعيين مدير فني أجنبي لقيادة المنتخب الوطني في الفترة المقبلة خلفاً لإيهاب جلال، وأكد حازم إمام أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على اسم المدرب الجديد للفراعنة.

كما أكد حازم إمام إمام أن الاتحاد استقر أيضاً على تعيين مدير فني أجنبي للاتحاد، وكذلك للمنتخب الأولمبي.