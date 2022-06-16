شكرا لقرائتكم خبر عن الخماسى الحديث يتأهل بالعلامة الكاملة إلى نهائى سلسلة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

في إنجاز جديد للخماسي الحديث استطاع المنتخب المصري التأهل بالعلامة الكاملة إلى نهائي سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث والتي سوف تقام بالعاصمة التركية أنقر خلال الفترة من 20 إلي 27 يونيو الجاري.

وتضم سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث 4 بطولات (مصر - المجر - بلغاريا - تركيا ) يتأهل منهم اللاعبين أصحاب المراكز ال 36 الأولى في الترتيب النهائي لسلسلة البطولات.

واستطاع المنتخب المصري التأهل للنهائي بستة لاعبين بواقع ثلاث لاعبين وثلاث لاعبات.

واللاعبات هن: " سلمي أيمن و أميرة قنديل و ملك خالد".

اما قائمة الرجال فتضم : "محمد الجندي و أحمد أشرف ومهند طارق".

هذا إلى جانب تأهل المنتخب المصري بفريق مختلط وذلك بعد الحصول على ميداليتين ذهبية وأخرى برونزية.

يذكر ان المنتخب الوطنى حالياً فى معسكر تدريبي خارجي بأنقره استعداداً لانطلاق منافسات البطولة.

ويقود الفريق فنيا فى البطولة كلا من: رؤوف حسام المدير الفني، وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، وعمرو سيد المدير الفني للشباب، وسامح مجدي المدير الفنى للسلاح ومحمد غيث و ديفيد عبد الملاك مدربو السلاح ، وهشام سليمان وأحمد سعد مدربو العدو ، وابراهيم سكر مدرب الرماية وياسر عصر المدير الفنى للفروسية ، ويترأس البعثة عوض سامى عضو مجلس الإدارة ويرافقه محمود سالم إداري .