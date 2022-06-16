شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يعلن مواعيد اختبارات قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد أحمد عاشور رئيس قطاع الناشئين بنادي فاركو مواعيد اختبارات القطاع بحيث تبدأ من السبت 18 يونيو وحتي الاربعاء 22 من نفس الشهر

وتقرر أن تقام الاختبارات علي ملاعب افريكانو ببرج العرب ، وتقام اختبارات مواليد 2005 علي ملعب رقم 1 في تمام الثانية عشرة ظهرا ايام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء.

فيما تقام اختبارات مواليد 2007 علي ملعب رقم 2 في تمام الثانية ظهرا بنفس الايام

بينما تقام مواليد 2008 علي ملعب رقم 2 في تمام الثانية عشرة ظهرا.