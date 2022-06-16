شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الفرنسى باتريس بوميل المدرب المحتمل لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت أيام إيهاب جلال المدير الفني للمننتخب معدودة بعد تصريحات مسئولى اتحاد كرة القدم بدراسة السيرة الذاتية لمدربين اجانب لتولى المهمة خلفا لايهاب جلال.

ومن بين الأسماء المرشحة بقوة الفرنسى باتريس بوميل.



نرصد فى السطور التالية أهم المعلومات عن الخواجة الفرنسى نرصد فى السطور التالية أهم المعلومات عن الخواجة الفرنسى

1- يبلغ من العمر 44 عاما حيث انه مواليد ابريل 1978

2- كان يلعب فى مركز الدفاع خلال مسيرته فى الملاعب

3- من أشهر الفرق التى تولى تدريبها سوسو الفرنسى و زامبيا وساحل العاج

4- كانت بدايته معد بدنى ومساعد مدرب لعدد من الأندية الفرنسية قبل تدريب الفرق.

5- عمل مدرب مساعد لمانويل جوزيه وقت كان مديرا فنيا لمنتخب أنجولا عام 2010 ورحل مع الساحر بعد خروج المنتخب من كأس الأمم الأفريقية

6- عمل مع رينارد مدربا مساعد فى فريق اتحاد العاصمة الجزائري عام 2011

7- اكمل عمله مع رينارد فى منتخب زامييا وكوت ديفوار والمغرب

8- قاد منتخب كوت ديفوار إلى دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا عام 2021

9- خسر من منتخب مصر 5/4 بدور ال 16 من امم افريقيا بالكاميرون

10- لا يتولى حاليا تدريب اى فريق او منتخب