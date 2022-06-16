شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي: صعوبة لحاق عبد المنعم بمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الأهلي أن هناك صعوبة في لحاق محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر بمباراة القمة ضد الزمالك يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري المصري، بسبب استمرار معاناته من الإصابة بشد في العضلة الضامة، والتي تسببت في غيابه عن الأهلي قرابة الشهر.

وأكد المصدر أن محمد عبد المنعم يحتاج تأهيل لمدة 4 أيام قبل العودة للانتظام في التدريبات الجماعية لفريقه، وهو ما يجعل فرص لحاقه بمباراة القمة يوم الأحد المقبل غامضة، والأقرب هو غيابه عن لقاء ديربي القاهرة.

ويعود التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى للقاهرة اليوم الخميس قادماً من تونس بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده، حيث غاب اللاعب عن مباراتى فريقه أمام المصرى بالسلوم بكأس مصر وإيسترن كومبانى بالدوري بسبب الأجندة الدولية.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعيد فريق الأهلى جهود لاعبيه الدوليين في مباراة القمة وعلى رأسهم محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وعلى معلول فيما يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى بسبب الإصابة.

وشارك علي معلول فى تحقيق منتخب تونس فوزًا كبيرًا على اليابان بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ظهر الثلاثاء الماضى، على ملعب باناسونيك سويتا، ليتوج بكأس كيرين الدولية الودية.