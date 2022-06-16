شكرا لقرائتكم خبر عن أبو المجد فى الصورة لقيادة يد الزمالك حال فشل الاتفاق مع الإسباني جارالدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصبح مجدى أبو المجد المدير الفنى السابق لفريق كوماندوز الزمالك فى الصورة بشكل كبير لتولى القيادة الفنية لفريق يد القلعة البيضاء بالموسم الجديد حال عدم التوصل لإتفاق مع الإسباني ماتيو جارالدا كمدير فني لفريق كرة اليد.

وشهدت الأيام الماضية دخول مسئولو نادى الزمالك و خاصة أحمد مرتضى منصور الذى يتولى الإشراف على ألعاب الصالات فى مفاوضات مع الإسباني جارالدا إلا إنها لم تنتهى حتى الآن .

ينطلق دورى المحترفين يوم 16 سبتمبر المقبل 2022 وينتهى يوم الجمعة 14 أبريل 2023، بمشاركة 18 ناديا، هم: الزمالك والأهلى وسبورتنج وطلائع الجيش والبنك الأهلى وسموحة وهليوبوليس والطيران والجزيرة والأوليمبى والشمس والزهور والمعادى وجزيرة الورد والقناة ودلفى والعبور.

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد بدء موعد قيد أندية دورى المحترفين للموسم الجديد 2022/2023 يوم 23 يوليو القادم لأندية الزمالك والأهلى وسبورتنج.

بينما تحدد يوم 24 من نفس شهر يوليو القادم لقيد أندية، طلائع الجيش والبنك الأهلى وسموحة، ويوم 25 لأند هليوبوليس والطيران والجزيرة ويوم 26 لأندية الأوليمبى والزهور وهليوليدو.

أما يوم 27 يوليو لأندية، الشمس والمعادى وجزيرة الورد والأحد 31 يوليو لأندية القناة ودلفى والعبور.