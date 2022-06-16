انطلاق اجتماع مجلس ادارة اتحاد الكرة.. صور

القاهرة - سامية سيد -

انطلق منذ قليل اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن عدد من القرارات الهامة فور انتهاء الجلسة.

وكان اتحاد الكرة، قد عقد جلسة يوم السبت الماضي تم خلاله مناقشة ملابسات وأحداث مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والتداعيات الخاصة بالهزيمة، وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الاجتماع ما يلى:-

مد الجلسة ليوم الخميس عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام كوريا الجنوبية الودية ، والتى كان يجب إقامتها نظرًا للتعاقد المبرم بين الاتحاد المصري واتحاد كوريا الجنوبية، وما ترتب عليها من التزامات لائحية و تعاقدية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا .

ومن المنتظر اتخاذ العديد من القرارات المهمة والحاسمة فى جلسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الخميس تشمل العديد من الملفات المهمة داخل الاتحاد.