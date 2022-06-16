شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة النادى الأهلي ضد الزمالك فى الثامنة مساء الأحد المقبل، على استاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

خوسيه مونويرا حكماً لقمة الاهلى والزمالك

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.

مباراة الأهلى والزمالك فى استاد السلام

أكدت رابطة الأندية، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها يوم 19 يونيو الجارى، ستقام باستاد الأهلي والسلام، وليس كما ردد البعض فى استاد القاهرة الدولى، طبقا لما هو مقرر فى الجدول المعلن من رابطة الأندية.

موقف الأهلى والزمالك

يتصدر نادى الزمالك جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 44 نقطة بعدما خاض 20 مباراة، حيث حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 34 هدفا واستقبل 20 هدفا.

في المقابل، يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 17 مباراة فقط، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراة وحيدة كانت أمام المصرى، سجل لاعبوه 38 هدفا واستقبل 12 هدفا.