شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر مباراة بين الأهلى والزمالك بحكام أجانب قبل موقعة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك فى الثامنة مساء الأحد المقبل، على استاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.

وعادت مباراة القمة مرة أخرى للحكام الأجانب من جديد بعد 3 مواجهات جمعتهما بإدارة مصرية في بطولة الدورى، حيث فاز الأهلى مباراتين "2 /1، 5/ 3" وتعادل مباراة 1 /1، ولم يعرف الزمالك الفوز خلال هذه المباريات.

آخر مباراة بحكام أجانب

وتعود آخر مباراة جمعت الأهلى والزمالك بحكام أجانب إلى 27 نوفمبر 2020 في نهائي دورى أبطال أفريقيا "نهائي القرن" والذى أدارها الحكم الجزائرى مصطفى غربال، والتي تفوق فيها الأهلى بهدفين مقابل هدف، سجل للأهلى عمرو السولية ومحمد مجدى أفشة، بينما جاء هدف الزمالك عن طريق شيكابالا.

آخر مباراة في الدورى

بينما تعود آخر مباراة بين الأهلى والزمالك في الدورى إلى 22 أغسطس 2020 والتي أدارها الحكم الكرواتى إيفان بيبيك، والتي حسمها الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل للزمالك أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وأسامة فيصل، بينما جاء هدف الأهلى عن طريق ياسر إبراهيم.

مباراة الأهلى والزمالك فى استاد السلام

أكدت رابطة الأندية، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها يوم 19 يونيو الجارى، ستقام باستاد الأهلي والسلام، وليس كما ردد البعض فى استاد القاهرة الدولى، طبقا لما هو مقرر فى الجدول المعلن من رابطة الأندية.

موقف الأهلى والزمالك

يتصدر نادى الزمالك جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 44 نقطة بعدما خاض 20 مباراة، حيث حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 34 هدفا واستقبل 20 هدفا.

في المقابل، يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 17 مباراة فقط، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراة وحيدة كانت أمام المصرى، سجل لاعبوه 38 هدفا واستقبل 12 هدفا.