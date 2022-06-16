شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على جاهزية ديانج للقمة بعد مشاركته فى المران الجماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر للمشاركة في مباراة القمة ضد الزمالك يوم الأحد المقبل، عقب مشاركته في المران الجماعي للأهلي صباح اليوم الخميس في بداية التحضير لموقعة القمة.

واستبعد الجهاز الفني للأهلي ديانج من معسكر مباراة ايسترن كومباني أمس الأربعاء، بعد شكوى اللاعب من إجهاد عقب عودته بعد انتهاء معسكر منتخب مالي الأخير.

ويدخل فريق الأهلى معسكرا مغلقا، غدا الجمعة، قبل موعد القمة بـ48 ساعة من أجل تحضير لاعبيه جيدا لديربى القاهرة، التى يسعى خلالها الفريق الأحمر لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى، من أجل إحكام قبضته على صدارة المسابقة والتى يتربع على قمتها غريمه الزمالك برصيد 44 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلى الذى يتبقى له 4 مباريات مؤجلة.

ويرغب الأهلى فى تحقيق الفوز بقمة الدورى يوم الأحد المقبل والفوز بباقى مؤجلاته، من أجل الابتعاد بصدارة المسابقة التى يسعى لاستعادة لقبها والغائب عن القلعة الحمراء فى الموسم الماضى، وهو ما دفع الجهاز الفنى لدخول معسكر طويل قبل القمة بـ48 ساعة.

وفرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى حظرا إعلاميا على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المصيرية فى مشوار المارد الأحمر نحو استعادة لقب الدورى، الذى توج به الفارس الأبيض بالموسم الأخير، حيث طالب عبد الحفيظ لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور موقعة مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء.