7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - سامية سيد - أحداث رياضية عديدة اليوم، الخميس ، الموافق 16 / 6/ 2022 جاء أهمها، استعدادات الأهلي والزمالك لمباراة القمة المقرر لها 19 يونيو الجاري في اطار الجولة الـ 19 للدورى.

فيريرا يفاضل بين فتوح وعبد الشافى لمواجهة الأهلي

تتواصل الاستعدادات داخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، لمواجهة القمة امام الأهلي والمقرر لها الاحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدورى ، حيث يسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا لتحقيق الفوز في المواجهة المقبلة للاقتراب أكثر من لقب الدورى للموسم الثاني علي التوالي.

شكوك حول مشاركة " مابولولو" أمام المقاصة

تلقى الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى تحت قياده مديره الفنى عماد النحاس صدمة عقب شكوى هداف الفريق مابولولو من شد فى الأمامية، ليخرج اللاعب من التدريب ومنحه راحة وعرضه على الجهاز الطبى للكشف عليه.

وطالب النحاس بعرض اللاعب على الاشعة للاطمئنان عليه وتحديد اصابته ومن المنتظر حسم مشاركته في مباراة المقاصة القادمة خلال ساعات .

الأهلي يطمئن على جاهزية ديانج للقمة بعد مشاركته فى المران الجماعي

اطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر للمشاركة في مباراة القمة ضد الزمالك يوم الأحد المقبل، عقب مشاركته في المران الجماعي للأهلي صباح اليوم الخميس في بداية التحضير لموقعة القمة.

واستبعد الجهاز الفني للأهلي ديانج من معسكر مباراة ايسترن كومباني أمس الأربعاء، بعد شكوى اللاعب من إجهاد عقب عودته بعد انتهاء معسكر منتخب مالي الأخير.

قيد أندية دورى محترفين اليد يبدأ 23 يوليو المقبل

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد بدء موعد قيد أندية دورى المحترفين للموسم الجديد 2022/2023 يوم 23 يوليو القادم لأندية الزمالك والأهلى وسبورتنج.

بينما تحدد يوم 24 من نفس شهر يوليو القادم لقيد أندية، طلائع الجيش والبنك الأهلى وسموحة، ويوم 25 لأند هليوبوليس والطيران والجزيرة ويوم 26 لأندية الأوليمبى والزهور وهليوليدو.

انتظام لاعبو الأهلي الدوليين فى التدريبات الجماعية استعدادا للقمة.. صور

شهد مران الأهلي اليوم الخميس مشاركة اللاعبين الدوليين بعد انتهاء مشاركتهم رفقة منتخب مصر في المعسكر الأخير بالأجندة الدولية، حيث تواجد في المران كلا من ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وأيمن أشرف وبيرسي تاو.

وبدأ الأهلي استعدادا لمباراة القمة ضد الزمالك يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري، حيث واصل الفريق الأحمر تدريباته الجماعية بدون راحة عقب الفوز على ايسترن كومباني برباعية أمس الأربعاء.

وشارك حمدي فتحي، لاعب الأهلي، اليوم في التدريبات ‏الجماعية للفريق التي أقيمت على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة الزمالك التي تقام مساء الأحد ‏المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.‏

طاقم حكام مصري بقيادة شاهنده المغربي فى بطولة افريقيا للسيدات بالمغرب

يشارك طاقم حكام كامل مصري ، في بطولة افريقيا للسيدات والمقرر اقامتها في المغرب في الفترة بين 2 إلي 23 يوليو المقبل .

وجاء طاقم الحكام المصري بقيادة شاهنده المغربي حكم ساحة ، ومساعدين يارا عاطف ومنى عطا الله ، وحكمين فيديو، احمد الغندور واحمد حسام طه.

الخماسى الحديث يتأهل بالعلامة الكاملة إلى نهائى سلسلة كأس العالم

في إنجاز جديد للخماسي الحديث استطاع المنتخب المصري التأهل بالعلامة الكاملة إلى نهائي سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث والتي سوف تقام بالعاصمة التركية أنقر خلال الفترة من 20 إلي 27 يونيو الجاري.

وتضم سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث 4 بطولات (مصر - المجر - بلغاريا - تركيا ) يتأهل منهم اللاعبين أصحاب المراكز ال 36 الأولى في الترتيب النهائي لسلسلة البطولات.