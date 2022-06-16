شكرا لقرائتكم خبر عن بالزي الفرعونى وستورى نقل المومياوات.. جمباز الايروبيك يخطف الأضواء فى البرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خطف منتخب مصر لجمباز الايروبيك الاضواء في بطولة العالم لجمباز الأيروبيك التي تستضيفها دولة البرتغال حاليا وحتي 19 يونيو الجاري بالزي الفرعوني الذي تم تصميمه خصيصا للاعبين للمشاركة فى منافسات البطولة .

ونال الزي الفرعوني للاعبي ولاعبات منتخب مصر لجمباز الايروبيك إعجاب الحضور من جماهير واجهزة فنية وإدارية والمنافسين وقام منتخب مصر بعمل ستوري لموكب نقل المومياوات عن طريق الجمل الحركية اثناء منافسات اليوم الامر الذي ابهر جميع الحضور.

جدير بالذكر ان موكب المومياوات الملكية هو حدث عالمي أقيم يوم السبت 3 أبريل 2021 وتضمن مغادرة 22 مومياء ملكية من المتحف المصري الواقع بميدان التحرير إلى موقعها الجديد بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

ويسعي منتخب مصر لجمباز الايروبيك إلي تحقيق مركز متقدم خلال منافسات بطولة ألعالم وتضم بعثة منتخب الأيروبيك:

اللاعبين

باسل سامح وعمر اشرف ونورا الحناوي ومي احمد وتقى محمد ويوسف ناصر وهنا احمد ومريم أسامة

ومعتز ايهاب

المدربين

محمد السيد عكاشة ويارا اشرف وايفا ساذلوبودا

وكريستوف ديفالين

والحكمة

ايةالله احمد سعد

ويشارك فى البطولة 22 دولة وهي الأرجنتين وفرنسا والبرتغال وكوريا والمجر وايطاليا واستراليا ورومانيا واوكرانيا وتركيا واليونان وبيرو وبلغاريا والبرازيل وسلوفاكيا وفنلندا والهند والصين والنمسا وانجلترا والتشيك ومصر.

وغادرت بعثة منتخب مصر لجمباز الايروبيك القاهرة الاحد الماضي متوجه الي البرتغال فى أولى مشاركتها الدولية.

ويشهد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي فاعليات البطولة .

وكان أمين عقد اجتماع مع بعثة منتخب الايروبيك والجهاز الفني لتحفيزهم على تقديم اداء مميز وصورة مشرفة لمنتخب مصر للايروبيك.