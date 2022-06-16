شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام مصري بقيادة شاهنده المغربي فى بطولة افريقيا للسيدات بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك طاقم حكام كامل مصري ، في بطولة افريقيا للسيدات والمقرر اقامتها في المغرب في الفترة بين 2 إلي 23 يوليو المقبل .

وجاء طاقم الحكام المصري بقيادة شاهنده المغربي حكم ساحة ، ومساعدين يارا عاطف ومنى عطا الله ، وحكمين فيديو، احمد الغندور واحمد حسام طه.

أقيمت قرعة كأس أمم أفريقيا للسيدات 2022 بمجمع محمد السادس في الرباط بالمغرب، وأسفرت عن عدة مواجهات قوية.

ويشارك 12 منتخبا في النسخة المقبلة من البطولة، تم توزيعها على 3 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة بجانب أفضل فريقين في المركز الثالث، إلى ربع النهائي.