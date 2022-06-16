شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر حمد ينتظم فى مران المصرى بعد العودة من منغوليا استعدادا للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم المدافع الفلسطينى ياسر حمد، فى معسكر النادى المصرى المقام حاليا ببرج العرب، استعدادا لمواجهة الجونة، فى الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك بعد عودته من منغوليا، وكان ياسر حمد قد شارك فى تأهل منتخب فلسطين إلى نهائيات كأس أسيا متصدرا مجموعته بالعلامة الكاملة.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، قد قررت تعديل موعد مباراة المصرى والجونة بالجولة الثانية والعشرين من الدورى لتقام فى تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق الثامن عشر من يونيو الجارى، بدلًا من موعدها المحدد سلفًا فى الرابعة والنصف عصر اليوم ذاته.

ويحتل المصرى المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز المصرى فى 4 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.

ويرجع آخر فوز للنادى المصرى فى الدورى العام إلى 9 أبريل الماضى، عندما فاز المصرى على النادى الأهلى بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق الفريق البورسعيدى طعم الانتصارات، كما ودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائى بعد الهزيمة أمام نهضة بركان المغربى بنتيجة 3/2 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب.