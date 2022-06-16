مصدر باتحاد الكرة : يواكيم لوف خارج المرشحين لتدريب المنتخب

القاهرة - سامية سيد - رد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة علي أنباء التوقيع مع الألماني يواكيم لوف المدير الفني السابق للمنتخب الألماني لتدريب منتخبنا الوطني خلقا لايهاب جلال.

واكد المصدر ان يواكيم لوف خارج حسابات اتحاد الكرة نظرا لارتفاع راتبه والذي لن يقل عن 400 الف يورو شهريا، وهو الرقم الذي يعد خارج إمكانيات الاتحاد، مشددا أنه لم يحدث تواصل من الأساس مع المدرب الألماني، وأن الأمر لا يعدو عن ترشيحه من قبل أحد وكلاء اللاعبين والذي أكد لمسئولي الاتحاد ترحيب لوف بتدريب الفراعنة، وهو الأمر الذي لم يتثن لأعضاء اتحاد الكرة التأكد منه حتي الآن.

ويعقد اليوم الخميس، مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام اجتماعا، للإعلان عن قرارات هامة تخص أهم الملفات الكروية، وسيتم الاعلان عنها في تمام الساعة 4 عصراً .

وكان اتحاد الكرة، قد عقد جلسة يوم السبت الماضي تم خلاله مناقشة ملابسات وأحداث مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والتداعيات الخاصة بالهزيمة، وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الاجتماع ما يلى:

مد الجلسة ليوم الخميس عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام كوريا الجنوبية الودية ، والتى كان يجب إقامتها نظرًا للتعاقد المبرم بين الاتحاد المصري واتحاد كوريا الجنوبية، وما ترتب عليها من التزامات لائحية و تعاقدية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا .

ومن المنتظر اتخاذ العديد من القرارات المهمة والحاسمة فى جلسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الخميس تشمل العديد من الملفات المهمة داخل الاتحاد.