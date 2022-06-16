شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعاقد مع شريف الشرقاوي لتدعيم الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في التعاقد مع النجم الدولي شريف الشرقاوي لاعب منتخب مصر لكرة الطائرة لمدة ٤ مواسم، ووقع اللاعب على عقود انضمامه للزمالك خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

ويعد شريف الشرقاوي من أبرز لاعبي الكرة الطائرة في مصر وجاء التعاقد معه في إطار خطة مجلس إدارة الزمالك التي تهدف الي تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة.

فيما نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، فى تجديد تعاقد أشرف اللقاني لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء لمدة 4 مواسم قادمة.

ووقع اللاعب على عقود تجديده للزمالك بعد الجلسة التى جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

شرف اللقاني من أبرز لاعبي فريق الطائرة وشارك فى تتويج الزمالك بلقبي الدوري والكأس الموسم الماضي.

ويأتي التجديد لأشرف اللقاني ضمن خطة مجلس إدارة نادي الزمالك للحفاظ على العناصر المميزة وتدعيم جميع الألعاب الجماعية والفردية بالقلعة البيضاء.