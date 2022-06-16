شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يستقر على منتصف يوليو لفتح باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة على منتصف يوليو القادم كموعدا مبدئيا لفتح باب قيد اللاعبين للموسم الجديد ، على أن تقوم الأندية التى ترغب فى تسجيل قوائم الفريق سواء القديمة او الجديدة فى هذه الموعد.

وحال تأكيد الموعد وأصبح نهائيا يتم استمرار فتح باب القيد حتى منتصف أغسطس ليستمر لمدة شهر .

وتنتظر الأندية على رأسها الاتحاد السكندري فتح باب الفيد لتسجيل أنس اسامة فى قائمة الفريق بعد أن وقع اللاعب على عقود الانتقال لزعيم الثغر قادما من الزمالك.

كان الاتحاد السكتدرى قد أعلن عن ضم اسامة للفريق فى الموسم الجديد ، فى الوقت الذى أعلن فيه الزمالك الحصول على توقيع اللاعب.