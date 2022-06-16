كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والزمالك القادمة

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القاهرة - سامية سيد -

يلتقى فريق الأهلى مع نظيره الزمالك فى مباراة القمة التى تحمل رقم 125 والتى تقام باستاد الاهلى والسلام ضمن مباريات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الأهلى والزمالك

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة من مساء الأحد المقبل الموافق 19 يونيو الجارى ، باستاد الأهلى والسلام باللقاء المؤجل من الأسبوع العشرون من مسابقة الدورى.

من هو حكم مباراة القمة

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.