شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة مودعا موسيماني: شكرا بيتسو على كل النجاحات التى حققناها معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي على توديع بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للفريق الأحمر بعد فسخ العقد بينه وبين إدارة القلعة الحمراء بالتراضي بعد مسيرة استمرت 20 شهرا شهدت تحقيق العديد من النجاحات على المستويات المحلي والإفريقي والدولي.

وكتب أفشة عبر حسابه على انستجرام: " شكرا بيتسو موسيماني على كل النجاحات التي حققناها معا وعلى كل النصائح التي أعطيتها لي أتمنى لك مزيدا من النجاح".



موسيماني - أفشة (1)



موسيماني - أفشة (2)

ويدخل فريق الأهلى معسكرا مغلقا، غدا الجمعة، قبل موعد القمة بـ48 ساعة من أجل تحضير لاعبيه جيدا لديربى القاهرة، التى يسعى خلالها الفريق الأحمر لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى، من أجل إحكام قبضته على صدارة المسابقة والتى يتربع على قمتها غريمه الزمالك برصيد 44 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلى الذى يتبقى له 4 مباريات مؤجلة.

ويرغب الأهلى فى تحقيق الفوز بقمة الدورى يوم الأحد المقبل والفوز بباقى مؤجلاته، من أجل الابتعاد بصدارة المسابقة التى يسعى لاستعادة لقبها والغائب عن القلعة الحمراء فى الموسم الماضى، وهو ما دفع الجهاز الفنى لدخول معسكر طويل قبل القمة بـ48 ساعة.

وفرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى حظرا إعلاميا على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المصيرية فى مشوار المارد الأحمر نحو استعادة لقب الدورى، الذى توج به الفارس الأبيض بالموسم الأخير، حيث طالب عبد الحفيظ لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور موقعة مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء.