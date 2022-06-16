الامارات | 5 أسماء تصنع الحدث في الانتقالات الأوروبية.. ونجم ليفربول الجديد المفاجأة الأكبر

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسماء تصنع الحدث في الانتقالات الأوروبية.. ونجم ليفربول الجديد المفاجأة الأكبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق سوق الانتقالات الصيفي لكرة القدم الأوروبية بقوة بحدث بارز للغاية حين قرر نجم دورتموند السابق، النرويجي هالاند اللعب لمانشستر سيتي الموسم المقبل في صفقة قدرت قيمتها بـ100 مليون يورو، بينما لم يمضِ وقت طويل حتى انشغل عشاق الكرة في العالم بمصير النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي غير رأيه في اللحظات الأخيرة وقرّر البقاء مع سان جرمان بعقد جديد، حيث تعتبر الصفقة الأبرز والأكثر كلفة من الناحية المالية في أوروبا حتى اليوم.

وخلال الأسابيع التي تلت ظهرت صفقات أخرى، كان أبرزها وأحدثها انتقال الهداف الأوروغوياني داروين نونيز من بنفيكا البرتغالي إلى ليفربول الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو حيث اعتبر صفقة مفاجئة للجميع، كونها تمت في أقل من أسبوع، وبالقيمة نفسها لاعب وسط موناكو الفرنسي تشواميني إلى ريال مدريد، وتعزيز النادي الملكي للدفاع أيضاً بصفقة مهمة بعد ضم الألماني أنطونيو روديغر في صفقة انتقال حر.

وتقدر القيمة السوقية للاعبين الخمسة بنحو 450 مليون يورو، أعلاهم مبابي (160 مليون يورو)، وهالاند (150 مليون يورو)، بحسب «ترانسفير ماركت» المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، بينما قيمة نونيز تبلغ 60 مليون يورو، وروديغر 30 مليون يورو، وتشاوميني 50 مليون يورو.

1- النرويجي هالاند.. القطعة الناقصة في هجوم سيتي

يعتبر النرويجي هالاند (21 عاماً) القطعة التي كانت تنقص مدرب مانشستر سيتي، الإسباني غوارديولا لإكمال القوة الهجومية في الموسم المقبل. وأكدت قناة «سكاي سبورت» الإنجليزية، أن صفقة انتقال هالاند من دورتموند إلى سيتي بلغت 100 مليون يورو، بما في ذلك قيمة الشرط الجزائي، ومكافآت الوكيل والامتيازات المقررة للاعب وناديه السابق بحسب العقد. وتبلغ القيمة السوقية لهالاند 150 مليون يورو، ويعتبر أبرز مهاجم شاب في أوروبا مع الفرنسي مبابي. ويبلغ طوله 1.95 متر، وهو سريع للغاية، وهداف من الطراز الأول، إذ سجل 22 هدفاً في 24 مباراة بالدوري الألماني الموسم الماضي. هالاند ونونيز وتشاوميني نجوم شباب، وانتقالهم كلف أندية سيتي وليفربول والريال 100 مليون يورو لكل صفقة.

2- الفرنسي كيليان مبابي.. رهان باريس في الأبطال

يعتبر استمرار الفرنسي كيليان مبابي مع فريقه باريس سان جرمان، الحدث الأبرز في سوق الانتقالات بأوروبا، بعد أن قرر التراجع عن اتفاق مسبق مع ريال مدريد، وإعلان استمراره مع سان جرمان حتى العام 2025 بعقد جديد، قدرت وسائل إعلام أوروبية قيمته الإجمالية بنحو 300 مليون يورو، ناهيك عن عائدات كبيرة أخرى بعد أن سمح له النادي في التحكم بعائدات استغلال صورته تجاريا بنسبة 100%.

وبحكم العقد الجديد سيصبح مبابي الأعلى أجرا في عالم كرة القدم براتب سنوي يتعدى الخمسين مليون يورو خال من الضرائب، وكذلك مكافأة توقيع عقد بمبلغ صافي يناهز الـ120 مليون يورو، بجانب مكافآت عديدة، وكذلك سلطات إدارية متعددة، حيث بات له رأي مهم في تعاقدات النادي وفي امور أخرى كثيرة لها علاقة بإعادة بناء فريق قوي هدفه الأول إحراز دوري الأبطال.

3- الأوروغوياني نونيز.. بديل ماني

ضغط مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب بشدة خلال أيام فقط من أجل الحسم في صفقة انتقال مهاجم وهداف بنفيكا البرتغالي، الأوروغوياني داروين نونيز إلى «الريدز»، وهو ما تم بعد أسبوع من المفاوضات في صفقة كلفت ليفربول نحو 95 مليون يورو بما في ذلك المكافآت، بينما قدرت القيمة الأساسية للصفقة بـ75 مليون يورو.

ويعتبر نونيز البديل الأفضل بالنسبة لكلوب للسنغالي ساديو ماني الذي اقترب من الرحيل إلى بايرن ميونيخ الألماني. ويتمتع نونيز (22 عاما) بطول فارع 1.87 متر، وله 26 هدفا في 28 مباراة مع بنفيكا الموسم الماضي، وهي إحصائية مميزة تؤكد قدراته التهديفية العالية.

4- الفرنسي تشاوميني.. مستقبل وسط الريال

تمسك ريال مدريد بشدة بإتمام صفقة انتقال الفرنسي تشاوميني من موناكو الفرنسي، وذلك بعد فشل صفقة انتقال الفرنسي مبابي من سان جرمان. ويبلغ تشاوميني 22 عاما، ويعتبر من أبرز لاعبي الوسط الصاعدين بقوة في أوروبا في الفترة الراهنة.

ويبلغ تشواميني 1.88 متر في الطول، وله قدرات بدنية كبيرة، كما جذب اهتمام كبرة أندية أوروبا بعد موسم مميز مع موناكو. ورغم إغراءات باريس سان جرمان، لكن تشواميني حسم أمره وقرر حمل قميص الريال، في صفقة بلغت 100 مليون يورو مع المكافآت والإضافات، بينما بلغت القيمة الأساسية للصفقة 85 مليون يورو.

5- الألماني روديغر.. خبرة دفاعية في خدمة الريال

يعتبر الألماني روديغر أولى صفقات «الميركاتو الصيفي» بالنسبة لريال مدريد، حيث سعى النادي الملكي إلى ضم اللاعب في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه السابق تشلسي، كما سيعتبر دعامة رئيسة ومهمة لدفاع الريال، خاصة بعد رحيل البرازيلي مارسيلو، وذلك نتيجة الإصابات المتكررة التي يتعرض لها عدد من اللاعبين، لعل أبرزهم الإسباني كارفخال، وكذلك الفرنسي ميندي.

ويملك روديغر«29 عاما» خبرة كبيرة سواء مع تشلسي أو منتخب ألمانيا، وسيحصل مع الريال على راتب سنوي يعادل 11 مليون يورو، ويمتد عقده حتى العام 2026.

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