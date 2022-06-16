الامارات | إيقاف مدى الحياة لرئيس "رفع الاثقال الدولي" السابق ونائبه بسبب المنشطات

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مدى الحياة لرئيس "رفع الاثقال الدولي" السابق ونائبه بسبب المنشطات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الوكالة الدولية لفحوص المنشطات اليوم إن كلا من الرئيس السابق للاتحاد الدولي لرفع الأثقال تاماس أيان والنائب السابق لرئيس الاتحاد نيكو فلاد عوقبا بالإيقاف مدى الحياة لتسترهما على مخالفات للوائح العقاقير والمنشطات المحظورة رياضيا. وينفي أيان وهو مجري ارتكاب أي مخالفة واتهمته الوكالة الدولية لفحوص المنشطات هو والروماني فلاد "بالتواطؤ والتغطية" على مخالفات تتعلق بتعاطي المنشطات والعقاقير المحظورة رياضيا.

وقالت الوكالة الدولية لفحوص المنشطات في بيان إن محكمة التحكيم الرياضية فرضت على المسؤولين السابقين إيقافا مدى الحياة "للتغطية على وتأخير وعرقلة الكشف عن نتائج تتعلق ببعض الرياضين الذين خالفوا لوائح المنشطات".

وقبل أولمبياد طوكيو الصيفي المؤجل العام الماضي تولت الوكالة الدولية لفحوص المنشطات، وهي مؤسسة مستقلة تجري فحوص الكشف عن المنشطات لحساب الاتحادات الدولية، المسؤولية عن برنامج مكافحة العقاقير الخاص بالاتحاد الدولي لرفع الأثقال. وكانت شبكة تلفزيونية ألمانية تحدثت في 2020 عن ارتكاب مسؤولين في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال مخالفات تتعلق بالمنشطات وتعززت هذه الادعاءات بعد تحقيقات أجراها الاستاد الجامعي ريتشارد مكلارين في العام التالي.

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