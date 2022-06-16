منهم محمود طاهر .. ترشيح 3 أسماء لتولى رئاسة اتحاد الكرة

الشارقة - اميمة ياسر - حدد احمد نخلة نجم النادي الأهلى السابق 3 أسماء لتولى منصب رئيس اتحاد الكرة من أجل النهوض بالكرة المصرية.

قال أحمد نخلة في تصريحات لـ صدى البلد: الأنسب لتولى منصب رئيس اتحاد الكرة فى الوقت الراهن من أجل انتشالها من الفوضى 3 أسماء من العيار الثقيل والذين يتمتعون بالكفاءة والقدرة على إدارة الكرة.

استطرد: الأصلح لتولى مهام رئاسة اتحاد الكرة المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلى السابق ووزير الرياضة طاهر أبوزيد والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق.

شدد على أن أحد الأسماء الثلاثة قادر على قيادة سفينة الكرة المصرية وانتشالها من الفوضى الحالية.

أوضح أنه لابد من وجود خطة متكاملة للاتحاد المصري لكرة القدم والمنتخب الوطني من أجل استعادة امجاد الكرة المصرية.

لفت إلى أنه بعد الإخفاقات التي منى بها منتخب مصر الأول يتعين أحداث ثورة تصحيح من أجل عودة سيد افريقيا على منصة التتويج مجددا بعد غياب.