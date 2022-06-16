الامارات | عقوبات شديدة على ناد عراقي بسبب شغب جمهوره

شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات شديدة على ناد عراقي بسبب شغب جمهوره والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم معاقبة نادي القوة الجوية وذلك بعد الأحداث التي شهدتها مباراته مع الزوراء، والتي انتهت بفوز الاخير بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات ربع النهائي لبطولة كأس العراق. وشهدت تكسير جمهور القوة الجوية لمرافق وتجهيزات وكراسي ملعب الشعب الدولي.

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي في بيان صحافي حرمان القوة الجوية من جمهوره بالغياب عن 5 مباريات في الموسم الحالي والمقبل، وفرض غرامة مالية عليه بقيمة 10 ملايين دينار عراقي (7 آلاف دولار)، كما فرض على النادي تحمل مسؤولية إصلاح الأضرار التي لحقت بالملعب، حسب ما تقرره لجنة مشكلة من وزارة الشباب العراقية. وخرج نادي القوة الجوية خالي الوفاض في الموسم العراقي الجاري، بعد خسارته بطولة الدوري لصالح الشرطة، وخروجه من بطولة كأس العراق اضافة الى عدم تاهله للدور التالي في بطولة أسيا.

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