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الإعلان عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2022 – 2023

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يونيو 2022

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن جدول مباريات البريميرليغ في موسمه الجديد 2022 – 2023.

 

وستكون بداية الدوري الإنجليزي هذا الموسم مبكرة وليست في منتصف أغسطس كما جرت العادة، وذلك بسبب فترة التوقف التي سيشهدها الدوري الممتاز خلال نوفمبر وديسمبر، بسبب مونديال قطر 2022 والذي سيقام لأول مرة في فصل الشتاء، خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

 

وينطلق موسم الدوري الإنجليزي يوم الجمعة في الـ5 من أغسطس القادم بمباراة ديربي لندن بين أرسنال وكريستال بالاس.

 

بينما سيبدأ مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقبه أمام وست هام يونايتد في الجولة الأولى يوم الأحد في السابع من شهر أغسطس.

 

أما الوصيف فسيبدأ مشواره في البريميرليغ أمام فولهام يوم السبت في السادس من شهر أغسطس.

 

وجاء جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي كالتالي :

 

الجمعة 5 أغسطس :

 

أرسنال * كريستال بالاس

 

السبت 6 أغسطس :

 

نيوكاسل يونايتد * نوتنجهام فورست

 

ليدز يونايتد * ولفرهامبتون

 

ليفربول * فولهام

 

* إيفرتون

 

ليستر سيتي * برينتفورد

 

بورنموث * أستون فيلا

 

الأحد 8 أغسطس :

 

مانشستر يونايتد * برايتون

 

وست هام * مانشستر سيتي

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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